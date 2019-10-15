Российские вузы стали лучшими в Восточной Европе

Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет возглавили рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «5-100».

Уточняется, что всего в рейтинг вошло 350 университетов, из которых 105 — российские. Восьмое место занял Томский государственный университет, одиннадцатое — Московский физико-технический институт, семнадцатое — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Ранее стало известно, что МГУ имени Ломоносова поднялся на десять мест в международном рейтинге вузов Times Higher Education. Помимо МГУ в рейтинг попали 39 российских вузов — на четыре больше, чем годом ранее. В 2019 году МГУ занял в рейтинге 189-е место, тогда как в 2018 году занимал 199-ю строчку.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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