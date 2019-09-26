Названа угроза четвертой промышленной революции для вузов России

Вхождение россиян в четвертую промышленную революцию лишает вузы монополии на создание, хранение и передачу знаний. Об этом заявил проректор Российского университета транспорта (МИИТ) Владимир Тимонин в ходе дискуссии «Зачем (не) идти в университет?», организованной центром трансформации образования в рамках ежегодного бизнес-фестиваля Московской школы управления «Сколково». Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Лентры.ру».

«Сегодня университет — это среда социализации, где формируется траектория получения знаний и компетенций», — сказал проректор, отметив, что такие изменения в системе ценностей — «нормальная тенденция в виду того, что мы [россияне] входим в четвертую промышленную революцию». По его словам, диплом важен как принадлежность к какой-либо среде в связи с пройденными в учебном заведении предметами.

Тимонин также отметил, что российские колледжи сейчас во многом не уступают по уровню образования университетам. С ним согласилась Татьяна Куприянова, директор Нижнекамского политехнического колледжа имени Е.Н. Королева. «За последние десять лет система профтеха полностью поменяла имиджевую составляющую, она больше не воспринимается как прибежище для хулиганов и аутсайдеров», — заявила она.

В то же время в вузы, по словам модератора дискуссии Ксении Большаковой, часто идут не до конца определившиеся с профессией выпускники школ. «Мы ежегодно получаем выпускников вуза, которые не имеют представления о своих дальнейших шагах, и не знают, что из себя представляет современный рынок труда», — отметила Большакова.

Ранее сообщалось, что лучшим российским вузом стал Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. На втором месте в рейтинге учебных заведений составило агентство Round University Ranking (RUR) оказался Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), на третьем — Томский государственный университет (ТГУ).

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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