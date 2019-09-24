Студентам российского вуза начнут читать лекции на двух языках

В Коломне Московской области стартовал пилотный проект «Билингвальное образование», в рамках которого студентам Государственного социально-гуманитарного университета начнут читать лекции по профильным предметам сразу на двух языках. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу министра образования региона Ольги Забраловой.

По информации агентства, в проекте примут участие студенты, обучающиеся по направлениям «математика, физика, химия и информатика» и «экономика». К чтению лекций на иностранном языке привлекут преподавателей кафедры иностранных языков.

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«Такой подход позволяет создать ситуацию успеха и существенно ускорить проработку материала. Более того, часть занятий проводят иностранные специалисты, что позволяет еще эффективнее погрузить студентов в атмосферу изучаемого языка и профильной дисциплины одновременно», — считает Забралова.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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