Иностранным студентам в России захотели упростить получение гражданства

В России разрабатывается законопроект, согласно которому процедура получения вида на жительства и гражданства для иностранцев, оканчивающих российские вузы и готовых остаться в стране работать, будет упрощена. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По словам премьера, в правительстве «заинтересованы в том, чтобы они [иностранные студенты], если хотят, имели простой путь к тому, чтобы получить вид на жительство и гражданство в конечном счете для того, чтобы жить и работать в нашей стране». Он отметил, что это «исключительно важная задача».

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Медведев добавил, что «в государственных интересах» помогать иностранцам социализироваться и адаптироваться «к жизни в нашей стране», а также помогать им овладевать определенным «набором привычек» и русским языком.

Также он отметил необходимость избавляться от бюрократизма в механизмах поддержки выпускников вузов.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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