Бюджетные места в российских вузах захотели распределять по регионам

В Минобрнауки разрабатывают новую формулу распределения бюджетных мест в вузах, которая будет ориентирована на абитуриентов из регионов России. Об этом заявил глава ведомства Михаил Котюков на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», передает ТАСС.

«Мы действительно этот вопрос прорабатываем системно, сейчас меняется формула, по которой распределяются бюджетные места, и в большей степени акцент будет сделан на регионы. То есть мы должны приблизить доступность качественного высшего образования к тем регионам, где ребята сегодня учатся, заканчивают школу, и где дальше смогут реализовать свой потенциал», — пояснил он.

Ранее Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова вошел в репутационный рейтинг вузов Reputation World University Ranking и стал самым престижным учебным заведением в России. Так, МГУ занял 45 место по престижу в мире, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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