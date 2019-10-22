В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест

В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Сейчас в среднем в год поступают в высшие учебные заведения около 50 тысяч человек, но только 27 тысяч из них на бюджетные места и 23 тысяч — на платные места», — сказала она, отметив, что через увеличение бюджетных мест планируется решить проблему кадрового дефицита медиков.

Решение этой проблемы входит нацпроект «Здравоохранение», который планируется реализовать до 2024 года. Одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — Вероника Скворцова.

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