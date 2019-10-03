В России разработали программу развития паллиативной помощи

Министерство здравоохранения России и «Общероссийский народный фронт» разработали программу развития паллиативной помощи на 2020-2024 годы, которую теперь должны принять в регионах. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает ТАСС.

Среди пунктов программы — разработка четких правил маршрутизации пациентов в больницы или учреждения соцзащиты, ежегодная диспансеризация пациентов отделений милосердия психоневрологических интернатов, домов-интернатов для детей, пожилых и инвалидов, а также информирование социальных служб о пациентах, которые получают паллиативную помощь дома и многое другое.

Планируется, что в ближайшее время главы российских регионов утвердят документы, после чего начнут разработку «дорожных карт» для их реализации.

Ранее Минздрав и Минтруд разработали положение, регламентирующее порядок оказания паллиативной медицинской помощи в России. Ожидается, что документ позволит паллиативным пациентам в кратчайшие сроки оформить инвалидность и бесплатно получить необходимые медицинские изделия. Также паллиативная помощь будет оказываться пациентам психоневрологических диспансеров.

До 31 декабря 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Здравоохранение», одной из задач которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч жителей). Кроме того, в рамках проекта хотят ликвидировать кадровый дефицит в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В общей сложности на реализацию нацпроекта в России будет потрачено более 1,7 триллиона рублей.

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