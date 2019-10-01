В России применили метод адаптивной лучевой терапии для онкобольных

В Томске сотрудники областного онкологического диспансера впервые в России применили новую методику адаптивной лучевой терапии для снижения нагрузки на здоровые органы. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального департамента здравоохранения.

Уточняется, что курсы лучевой терапии прошли уже десять пациентов. Как говорится в сообщении, такая методика позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на здоровые органы. Результаты терапии признали эффективными.

«Анатомия пациента в течение лечения может измениться. Это может быть связано, в том числе с изменением самой опухоли. Но для эффективного лечения необходимо знать точное расположение не только перед началом воздействия, но и перед каждым последующим сеансом в течение всего курса лучевой терапии», — цитирует пресс-служба начальника отдела медицинской физики Томского областного онкодиспансера Евгению Сухих.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность от новообразований с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru