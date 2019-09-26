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Российские онкологи занялись уникальной трансплантацией тканей

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В волгоградском онкологическом диспансере врачи освоили новые уникальные трансплантационные технологии и уже восстановили пораженные ткани рук и полости рта нескольким пациентам. Об этом сообщает агентство «Волга-Каспий» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Так, на возникшие после удаления новообразования места им пересадили ткани с других участков тела, сохранив при этом чувствительность пораженных зон благодаря сшиванию капилляров воедино.

Ранее президент России Владимир Путин назвал онкозаболевания вызовом для всего человечества. По его словам, чтобы ответить на этот вызов, связанный с распространением «тяжелых и опасных недугов», необходимо «добиться настоящего прорыва».

Уточняется, что внедрение новой технологии стало возможным, благодаря операционному микроскопу, которым оснастили больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего на его реализацию планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Кроме того, к концу 2022 года в России должна появиться сеть из 27 национальных медицинских исследовательских центров, которые будут помогать внедрять в больницах инновации и основанные на регулярно обновляемых клинических рекомендациях системы контроля качества медпомощи. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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