Путин назвал вызов для всего человечества

Президент России Владимир Путин назвал онкозаболевания вызовом для всего человечества. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам и гостям Второго международного форума онкологии и радиологии, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, чтобы ответить на этот вызов, связанный с распространением «тяжелых и опасных недугов», необходимо «добиться настоящего прорыва».

«Россия открыта для такого партнерства. При этом хочу особо подчеркнуть, что выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения — ключевое направление в развитии российского здравоохранения», — отметил Путин.

Форум проходит в Москве с 23 по 27 сентября.

Ранее стало известно, что в России в первые шесть месяцев 2019 года на 1,5 процента увеличилось число умерших от рака жителей страны. Отмечалось, что основной причиной смерти россиян остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Так, в первые шесть месяцев 2019 года от них умерли 441 299 человек. При этом, в отличие от смертей от онкозаболеваний, количество смертей от патологий сердечно-сосудистой системы сократилось на 0,7 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru