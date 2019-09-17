Назван уровень заболеваемости раком мозга в России

Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения — это примерно 34 тысячи впервые выявленных случаев в год. Об этом рассказал эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков, передает RT.

По словам Кобякова, из всех случаев заболеваний злокачественные опухоли составляют чуть более 30 процентов (от 9,5 тысячи до 10,5 тысячи новых случаев в год). Он отметил, что в последние годы такие заболевания стали лучше выявлять благодаря увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии.

Эксперт также отметил, что самая проблемная опухоль головного мозга — это глиобластома, которая возникает сразу в четвертой степени злокачественности. Прогнозы зависят в том числе от расположения опухоли и количества очагов. «Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует», — рассказал Кобяков.

Среди основных признаков развития злокачественной опухоли головного мозга эксперт назвал головную боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания. Он отметил, что также могут возникать нарушения в противоположных пораженному полушарию конечностях, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения.

Ранее россиян предупредили о симптомах рака. Среди них онкологи указали в том числе резкую потерю веса, беспричинное повышение температуры тела, волны усталости и сонливости. Так, кровь в моче и кале может указывать на рак органов мочевыделительной системы или толстой кишки, образования на слизистой во рту и пятна на губах могут говорить о раке полости рта или ротоглотки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru