Россиян предупредили об основных признаках рака

Онкологи предупредили россиян о тревожных симптомах рака, среди которых — резкая потеря веса, беспричинное повышение температуры тела, волны усталости и сонливости. Об этом сообщает сетевое издание «Дейта».

Так, кровь в моче и кале может указывать на рак органов мочевыделительной системы или толстой кишки, образования на слизистой во рту и пятна на губах могут говорить о раке полости рта или ротоглотки. Медики отмечают, что особое внимание на эти симптомы стоит обращать курильщикам.

Также врачи указывают на такие симптомы рака, как потеря веса без изменения привычного рациона питания и образа жизни. Беспричинное похудение является одним из симптомов рака поджелудочной железы, легких или желудка.

К другим опасным сигналам, которые могут указывать на рак, медики отнесли длительное и беспричинное повышение температуры тела, волны усталости и сонливости, резкие боли внутренних органов и кашель.

При наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу и пройти ряд профилактических процедур.

Ранее главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил семь основных признаков рака. Он упомянул о сложностях при опорожнении кишечника или мочевого пузыря, расстройстве пищеварения и трудностях при глотании, охриплости голоса и длительном кашле. Симптомом также можно считать значительное изменение внешнего вида родинки или бородавки и долго не заживающую язву.

По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака. Он добавил, что, помимо сигарет и алкоголя, рак также могут вызывать такие химические вещества, как асбест или красители. В некоторых случаях на развитие онкологических заболеваний может повлиять чрезмерное употребление красного мяса.

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