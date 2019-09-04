Названы главные факторы развития рака

Курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака. Об этом заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, передает ТАСС.

«Мы должны понимать, что примерно 15 процентов — это наш генотип, а все остальное — это наш образ жизни, который мы с вами ведем», — отметил он. Каприн добавил, что помимо сигарет и алкоголя рак также могут вызывать такие химические вещества, как асбест или красители. В некоторых случаях на развитие онкологических заболеваний может повлиять чрезмерное употребление красного мяса.

Вместе с тем онколог отметил, что курящих россиян становится все меньше. «Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний. Кроме того, эта вредная привычка приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

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