Россияне понадеялись спастись от рака святой водой и иконами

В бурятском селе Нестерово решили бороться с онкологическими заболеваниями святой водой и молитвами на регулярной основе. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на главу поселения Ларису Зайцеву.

«Дата следующего крестного хода пока не определена, будем обсуждать в сентябре. Жители сами ко мне обращались, что надо как-то решать проблему, вот я и предложила провести такой крестный ход», — рассказала она.

Глава поселения подчеркнула, что обращение к Богу не исключает необходимости медикаментозного лечения. «Надо все делать вкупе: и молиться, и к врачам ходить», — добавила она.

Первый крестный ход в селе состоялся 23 августа. Священник окропил дома и автомобили больных жителей. Всего в селе проживают 600 человек, в прошлом году от онкологических заболеваний умерли восемь.

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