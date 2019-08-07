Российский священник освятил пивной магазин и попал на видео

Mash | Мэш / ВКонтакте

В Томске православного священника засняли во время освящения пивного магазина. Видеозапись опубликовал Mash в своем сообществе во «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как сначала священник находится в каком-то промышленном помещении, после чего в кадре появляется его фотография рядом со входом в магазин «За пивком».

В пресс-службе Томской епархии изданию ТВ-2 пояснили, что батюшка Иван Семин работал на территории местного завода светотехники и освящал его. Вход в пивной магазин якобы находится рядом с предприятием. Пресс-секретарь епархии Полина Ромашова заявила, что «люди неверно истолковали происходящее», а «мир испорчен».

Сам священник назвал ситуацию провокацией и заявил, что освящал производство.

«А то, что я проходил мимо этого магазина и там шарики вывесили, так можно все, что угодно, сфотографировать. Я хожу мимо разных заведений. Идешь иногда, а там магазин 18+. Тоже можно подловить и сказать "поп из секс-шопа вышел". Тем более нет прямых фотографий, что я какие-то бутылки освящаю», — заявил священник.

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