С растущей смертностью от рака в российском селе начали бороться святой водой

В Бурятии священник окропил дома и автомобили жителей села Нестерово, больных онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Бурятской митрополии.
В митрополии сообщили, что в селе увеличилась смертность. 23 августа там провели водосвятный молебен и крестный ход, а также спели Иисусову молитву и Песнь Богородицы. С просьбой о духовной поддержке в Сретенский женский монастырь обратилась глава Нестеровского поселения Лариса Зайцева.
«В церкви всегда было принято именно так бороться с напастями. И после искреннего, сердечного обращения народа к Богу отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут Божьей помощи в борьбе с раком», — говорится в сообщении митрополии.
После крестного хода отец Василий провел проповедь в часовне, затем благословил всех и призвал почаще совершать богослужения.
7 августа в Томске православного священника сняли на видео во время освящения пивного магазина. В пресс-службе Томской епархии изданию ТВ-2 пояснили, что батюшка Иван Семин работал на территории местного завода светотехники и освящал его. Вход в пивной магазин якобы находится рядом с предприятием. Пресс-секретарь епархии Полина Ромашова заявила, что «люди неверно истолковали происходящее», а «мир испорчен». Священник назвал ситуацию провокацией и заверил, что освящал производство.