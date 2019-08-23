Gucci-батюшку отчитали за гламурный Instagram

Дисциплинарная комиссия Тверской епархии сделала устный выговор священнику Вячеславу Баскакову, который публиковал в Instagram фотографии с вещами домов моды Gucci и Louis Vuitton. Об этом сообщил руководитель епархиального отдела Тверской области по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерей Сергий Дмитриев, передает ТАСС.

Дмитриев отметил, что Баскаков небогатый человек. Он назвал действия священника баловством и отметил, что тот имеет образование историка и увлекается необычными вещами. Дорогие вещи он ищет на интернет-распродажах, но ему «нравится быть в образе XIX века».

«Ему сказали, чтобы он это больше не делал. Больше никаких не было репрессий против него», — объяснил Дмитриев.

В течение 2018 года заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой и председатель Комитета имени Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков публиковал в Instagram фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton и прочих дорогих вещей. После того как на него обрушился шквал критики, он удалил аккаунт, но вскоре создал новый.

В декабре прошлого года Баскаков извинился за свое поведение в интернете и пообещал понести епитимию, а также закрыть свой аккаунт в Instagram. Он признался, что решение разнообразить свой гардероб пришло к нему после посещения невролога — тот посоветовал лечить невралгию тройничного нерва не только лекарствами, но и сменой обстановки.

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