Избитый музыкантом священник рассказал о давлении полиции

Полиция Ялты объявила о проверке сотрудников после жалобы избитого в Ялте священника на давление со стороны полицейских. Об этом сообщается на сайте МВД по Крыму.

15 августа священник Алексей Забелин написал в Facebook, что участковый заставлял его вставать с больничной кровати и идти в отделение, утверждая, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

«Вчера по скорой диагностировали перелом верхней челюсти, я до сих пор не знаю, почему при попытке встать теряю сознание. Полиция психологически давит! Доктора нет, официальных заключений и хоть каких-то объяснений от доктора нет, как и его самого. Полицейские смеются и шутят с медсестрами», — говорится в публикации Забелина.

По словам священника, представители полиции также рассказал ему, что музыкант написал на него встречное заявление.

15 августа Алексей Забелин из Москвы пожаловался, что в Ялте его избил уличный музыкант. По словам Забелина, он посадил сына на одну из лавок на набережной, поскольку тот натер ноги. В это время к ним подошел человек в белой одежде и столкнул мальчика с лавки. Музыкант объяснил это тем, что у него должно начаться шоу, и «лавка занята». Священник позвал полицию, однако злоумышленник ударил его по лицу и обругал сына мужчины нецензурной бранью.

Священника с закрытым переломом челюсти отправили в больницу. Полиция начала проверку.

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