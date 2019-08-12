Травмировавший ребенка при крещении священник заинтересовал полицию

Полиция Ленинградской области начала проверку после обращения матери, пожаловавшейся на священника, который жестоко обращался с ребенком во время проведения крещения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова осудила действия священника, однако не планирует вмешиваться в ситуацию. В ее аппарат не поступало обращение от матери ребенка. Родители мальчика намерены встретиться с представителями Гатчинской епархии.

11 августа в сети появилось видео, на котором видно, как священник с силой окунает в воду кричащего ребенка. При этом он не дает матери забрать мальчика обратно. Как сообщила женщина, после обряда у младенца остались ссадины и ушибы. Игумен заявил, что не считает себя виновным. По его словам, православная традиция предписывает во время крещения трижды погружать младенца в купель с головой. Позднее его отстранили от служения.

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