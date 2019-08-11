Травмировавший ребенка при крещении российский священник объяснился

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко), которого обвинили в травмировании годовалого ребенка во время крещения, не считает себя виновным. Об этом он заявил в воскресенье, 11 августа, «Фонтанке».

«А что, собственно, случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет. Это просто повышенные эмоции мамы — она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению», — сказал он.

По словам игумена, православная традиция предписывает во время крещения трижды погружать младенца в купель с головой, а не чуть-чуть поливать ему водой сверху — именно такой обряд считается настоящим. При этом Фотий считает, что ребенок не наглотался воды и о стенки купели не ударился.

«Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить», — подчеркнул он.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как священник, применив силу, окунает в воду кричащего ребенка. При этом он не дает матери забрать малыша обратно. Как сообщила женщина, после обряда у младенца остались ссадины и ушибы.

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