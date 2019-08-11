Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении

Fontanka Ru / YouTube

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения. Об этом сообщает портал «Фонтанка», публикуя соответствующее видео.

Инцидент произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине Ленинградской области. На кадрах видно, как священник, применив силу, окунает в воду кричащего ребенка. Более того, после самого обряда игумен Фотий не дает женщине забрать малыша обратно.

Как отмечает издание, за крещение мать ребенка заплатила 3,5 тысячи рублей. После обряда у новорожденного остались ссадины и ушибы. Женщина обратилась в полицию. Кроме того, по ее словам, на инцидент обратили внимание в епархии, где пообещали отстранить священнослужителя.

7 августа на видео попал российский священник, которого засняли во время освящения пивного магазина. На кадрах он сначала показан в промышленном помещении в Томске, после чего появляется его фотография рядом со входом в магазин «За пивком». В Томской епархии позднее пояснили, что батюшка работал на территории завода светотехники и освящал его, а магазин якобы находится рядом с предприятием.

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