Травмировавшего ребенка при крещении священника отстранили от служения

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко), которого обвинили в травмировании годовалого ребенка во время крещения, отстранен от служения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«С этим должна будет разобраться епархия. Несомненно, вопрос требует самого тщательного расследования, такие вещи совершенно недопустимы», — заявили в РПЦ.

Ранее игумен заявил, что не считает себя виновным. По его словам, православная традиция предписывает во время крещения трижды погружать младенца в купель с головой, а не чуть-чуть поливать ему водой сверху — именно такой обряд считается настоящим.

11 августа в сети появилось видео, на котором запечатлено, как священник, применив силу, окунает в воду кричащего ребенка. При этом он не дает матери забрать малыша обратно. Как сообщила женщина, после обряда у младенца остались ссадины и ушибы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!