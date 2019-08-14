Россияне стали больше умирать от рака

В первые шесть месяцев 2019 года на 1,5 процента увеличилось число умерших от рака россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

По информации агентства, за полгода число умерших от злокачественных новообразований составило 149 384 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,5 процента.

Отмечается, что основной причиной смерти россиян остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Так, в первые шесть месяцев 2019 года от них умерли 441 299 человек. При этом, в отличие от смертей от онкозаболеваний, количество смертей от патологий сердечно-сосудистой системы сократилось на 0,7 процента.

В общей сложности с января по июнь 2019 года в России умерли 918 503 человек. Это на 3 процента меньше, чем в первые шесть месяцев 2018 года.

Ранее стало известно, что число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек. Этот показатель стал историческим максимумом с 2008 года. В 2018 году число детей со злокачественными образованиями увеличилось на 4,5 процента по сравнению с 2017 годом.

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