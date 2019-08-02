Названы самые поздно выявляющие рак регионы России

Чаще всего рак на поздней стадии выявляли в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Тульской, Брянской и Магаданской областях. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава России за 2018 год, опубликованного на сайте организации.

Уточнятся, что всего в 2018 году в России было выявлено почти 625 тысяч новых случаев рака. На четвертой, последней стадии заболевание чаще всего находили в Чукотском автономном округе, где этот показатель составил 32,2 процента от общего числа выявленных случаев, в Ненецком автономном округе (29,2 процента), в Тульской области (29,1 процента), в Брянской области (28,7 процента), в Магаданской области (28,5 процента).

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Поздняя выявляемость рака также наблюдается в Еврейской автономной области (28,4 процента), а также в Костромской (27,3 процента), Сахалинской (26,8 процента), Иркутской (26,8 процента) и Кировской (26,6 процента) областях.

В Москве доля выявляемости рака на четвертой стадии составила 17,6 процента, по Санкт-Петербургу — 16,2 процента.

Отмечается, что у женщин чаще всего диагностировали рак груди, а у мужчин — рак трахеи, бронха, легкого. Наиболее высокая смертность зафиксирована среди пациентов с раком пищевода (59 процентов), легкого (49 процентов) и желудка (47,4 процента).

Ранее 70 процентов россиян отметили, что сталкивались с онкозаболеваниями в своем окружении. В тройку самых распространенных заболеваний, согласно опросу ВЦИОМ, вошел рак легкого, молочной железы и желудка.

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