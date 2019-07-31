Более половины россиян сталкивались с онкозаболеваниями в своем окружении

Более половины россиян (70 процентов) отметили, что у их близких или знакомых диагностировали рак. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне в своем окружении (24 процента), наряду с раком молочной железы (33 процента) и раком желудка (25 процентов). При этом, согласно опросу, рак легкого занимает первое место среди мужчин (39 процентов), опережая рак предстательной железы (30 процентов) и рак желудка (24 процента)», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по мнению опрошенных, женщины чаще всего сталкиваются с раком груди (68 процентов), раком желудка (12 процентов) и раком крови (10 процентов).

Более половины россиян считают, что любые виды рака трудноизлечимы (56 процентов). При этом 74 процента опрошенных согласились с утверждением, что рак легкого можно вылечить на ранней стадии.

«Рак легкого является одной из ключевых причин потерь лет ожидаемой продолжительности жизни у мужчин, тогда как у женщин аналогичное влияние оказывают рак желудка и рак шейки матки. На сегодняшний день экономическое бремя рака легкого, согласно проведенному исследованию, оценивается в 14,7 миллиардов рублей в год», — считает генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Виталий Омельяновский.

Опрос проводился с 20 по 21 июля, в нем приняли участие 3,2 тысячи человек старше 18 лет.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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