В России появился первый центр оказания амбулаторной онкологической помощи

В Волгограде на базе областной клинической больницы №1 открылся первый в России центр оказания амбулаторной онкологической помощи, сообщается на сайте администрации региона.

Центр будет работать по принципу «бережливой поликлиники», приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Бочарова. Благодаря этому «обследование будет проходить более качественно — не только на онкологию, но и на предмет здоровья в целом», отметил губернатор.

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В больнице под центр выделили целый этаж площадью 464 квадратных метров с удобной навигацией, инфоматом и комфортными условиями в зоне ожидания. Там пациенты могут сделать УЗИ, рентген, маммографию, флюорографию, компьютерную томографию и магниторезонансную терапию. Прием ведется в две смены. Работают три кабинета онколога и нейроонколога, а также кабинет психолога.

Отмечается, что с начала работы центра обследовали 250 человек, у пяти из них нашли злокачественные новообразования на самой ранней стадии.

К началу 2022 года в регионе начнут работу уже 14 подобных центров.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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