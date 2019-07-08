Российские врачи удалили две опухоли сразу

Краснодарские онкологи провели одномоментную операцию по удалению двух злокачественных опухолей сразу, одна из которых была размером с футбольный мяч и весила около 15 килограммов. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.

По словам главного врача Краснодарского онкодиспансера Романа Мурашко, опухоли у 70-летней пациентки нашли в ходе диспансеризации. При дальнейших обследованиях диагноз подтвердился.

Операцию по удалению обеих опухолей проводила бригада онкогинекологов и онкопроктологов. Отмечается, что пациентка быстро пошла на поправку благодаря профессионализму врачей.

«Хочу напомнить, что на сегодняшний день ранняя диагностика — главный инструмент борьбы с болезнью. Злокачественные новообразования — очень коварные враги, которые при зарождении практически никак себя не проявляют», — сказал Мурашко.

В Краснодарском крае в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» действует профилактический проект «Кубань против рака», благодаря которому проводятся выездные акции для ранней диагностики онкологических заболеваний. Одна из главных целей нацпроекта — борьба с онкологическими заболеваниями и снижение смертности от новообразований. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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