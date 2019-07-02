Главный кардиолог Минздрава рассказал о зоне ответственности пациентов

Главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто предупредил, что если пациент после инфаркта принимает медикаменты год-два, то вероятность повторного уменьшается в разы. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Обычно, когда мы говорим о внедрении какой-либо стратегии, о достижении задач, имеется в виду, что за это ответственны медицинские работники. Но от 30 процентов до 50 процентов успеха любого мероприятия зависит от пациента, от того, насколько он следует нашим рекомендациям», — отметил Шляхто.

Так, по словам врача, «люди получают высокотехнологичное лечение», после чего необходимо принимать препараты как минимум год. Кроме того, следует не курить и контролировать уровень давления и холестерина. Также рекомендуется «соблюдать определенный режим физической активности».

Шляхто отметил, что пациентов нужно мотивировать для продолжения лечения. «Должна быть культура, разные стратегии. Одна из самых эффективных стратегий в мире — обеспечить больного бесплатным лекарственным препаратом», — добавил он.

Так, по мнению кардиолога, одна из главных задач сейчас заключается в том, чтобы в программах развития регионов было продлено лекарственное обеспечение до 12-24 месяцев. «Во многих регионах это уже сделано», — подчеркнул Шляхто.

Ранее Шляхто заявил, что национальные проекты приведут систему российского здравоохранения к уравнению «лучший результат за меньшие деньги». Он отметил, что финансировать следует не услуги по частям, а результат. По его словам, такой подход не увеличит, а, наоборот, сократит расходы.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллионов рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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