Российской медицине напророчили «лучший результат за меньшие деньги»

Нацпроекты приведут систему российского здравоохранения к уравнению «лучший результат за меньшие деньги». Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто в интервью ТАСС.

По его словам, современная медицина в России и в мире основана на интересах государства и медучреждения, а не на интересах пациента. «Государство хочет меньших расходов, медицинское учреждение хочет больше денег, а чего хочет пациент, например, с сердечной недостаточностью? Он хочет меньше обострений и дольше жить. Значит, это и нужно финансировать: не услугу по частям, а результат», — отметил он.

Шляхто добавил, что «пациентоориентированная модель здравоохранения» не приведет к увеличению расходов, а, наоборот, будет менее затратной и более эффективной. «В мире, конечно, это все очень активно развивается сегодня, мы тоже к этому придем, в том числе за счет качественных изменений, которые произойдут благодаря нацпроектам», — заключил он.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена сама Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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