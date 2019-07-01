Новгородские врачи получат новый ангиографический комплекс для сложных операций

Сосудистый центр новгородской областной клинической больницы получит новый ангиографический комплекс. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Новгородской области Антонину Саволюк.

По словам министра, контракт на поставку оборудования уже заключен. В медучреждение комплекс поступит в конце августа, в настоящее время в больнице занимаются подготовкой помещения, где планируется разместить ангиограф, пояснила Саволюк.

«Ангиограф нам удалось купить очень хороший, по качеству он лучше, чем в ведущих клиниках Санкт-Петербурга», — отметила она, уточнив, что новое оборудование позволит новгородским врачам проводить более сложные и высокотехнологичные операции. При этом в больнице в качестве резерва останется и тот аппарат, который там используется сейчас.

Поставка ангиографического комплекса будет осуществлена в рамках нацпроекта «Здравоохранение», на реализацию которого до 2024 года в общей сложности планируется выделить более 1,7 триллиона рублей. В частности, он предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.

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