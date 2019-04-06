Опровергнута польза умеренного потребления алкоголя для профилактики инсульта

Ученые из Пекинского университета выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск инсульта, а не уменьшает его, как считалось ранее. Исследование опубликовано в научном издании Lancet.

В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек из 10 регионов страны. Подопытные фиксировали каждый случай употребления алкоголя, а ученые проверяли их на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемический инсульт, внутримозговое кровоизлияние и инфаркт миокарда. За ними следили около 10 лет.

Согласно выводам ученых, даже одна или две порции алкоголя в день увеличивают риск инсульта на 10 и 15 процентов соответственно, а четыре порции — на 35 процентов. Под одной порцией алкоголя исследователи подразумевают бокал вина, бутылку пива или рюмку крепкого алкоголя.

«Умеренное употребление алкоголя никак не защищает от инсульта. Даже в таких количествах алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта», — отметил один из авторов исследования Чжэнмин Чэнь (Zhengming Chen).

Ученые подчеркнули, что у азиатов генетически понижена толерантность к алкоголю, поэтому нельзя экстраполировать полученные результаты на все население Земли, пока не будут проведены исследования и на других популяциях.

Как сообщает CNN, доктор Стивен Берджесс из Кембриджского университета отметил, что исследователи сфокусировались прежде всего на китайцах, а также на употреблении крепких напитков. При этом он признал, что алкоголь даже в малых количествах не приносит пользу сердечно-сосудистой системе и увеличивает риск инсульта.

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