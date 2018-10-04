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Опровергнут миф о полезности вина

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Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) пришли к выводу, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные в нескольких исследованиях с участием более 400 тысяч человек в возрасте 18-85 лет. Оказалось, что, хотя употребление небольших доз алкоголя немного уменьшало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оно способствовало возникновению рака, что увеличивало вероятность преждевременной смерти. По словам ученых, результаты указывают на то, что спиртные напитки в любом количестве являются вредными.

При этом увеличение смертности более значительно для пожилых людей в возрасте 75 лет, чем для 25-летних, но и в последнем случае риск так же высок. Однако исследователи считают, что умеренное употребление вина можно рекомендовать тем, кто предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниям и имеет низкий шанс развития злокачественных опухолей.

Ранее, в сентябре, Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за употребления алкоголя каждый год во всем мире умирают около трех миллионов человек. Это больше, чем погибает от СПИДа, насилия и дорожных аварий.

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