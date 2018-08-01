Названа неожиданная опасность алкоголя

Ученые Университета Маккуори в Сиднее (Австралия) выяснили, что употребление спиртных напитков женщинами во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей. Об этом сообщается на MedicalXpress.

В долгосрочном исследовании, которое началось в 2004 году и продлилось более десятилетия, приняли участие более пяти тысяч детей, а также их матери. Специалисты провели опрос среди женщин, чтобы узнать, пили ли они алкоголь в период кормления грудью и в каких количествах. Умственное развитие детей оценивалось каждые два года.

Оказалось, что уровень употребления спиртного коррелировал с ухудшением навыков мышления у детей дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет. Специалисты предполагают, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте. Также возможно, что этиловый спирт может непосредственно повреждать клетки мозга или влиять на цикл сна и бодрствования.

Хотя исследователи не нашли доказательств, что курение в период грудного вскармливания также может повлиять на развитие ребенка, они отмечают, что наличие негативного эффекта от этого процесса пока рано отвергать. Ученые рекомендуют кормящим женщинам воздержаться от употребления табака и алкоголя.

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