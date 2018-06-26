Древние люди оказались невосприимчивыми к раку

В современном мире частота появления рака в 100 раз больше, чем в древности. К такому выводу пришли канадские ученые, которые изучили останки более тысячи древних египтян и описали лишь несколько случаев злокачественных опухолей. Статья исследователей опубликована в International Journal of Paleopathology.

Скелеты и их фрагменты со следами злокачественных образований были найдены на кладбищах Аин Тирги (Ain Tirghi) и Келлис (Kellis) у оазиса Дахла, возраст которых, как было установлено радиоуглеродным датированием, составлял 2800-3000 и 1550-1950 лет соответственно. Всего было найдено около 1800 останков, но только 1087 из них достаточно хорошо сохранились для морфологического анализа костей. Пол людей был установлен на основе формы и размера черепа, а возраст — по степени разрушения зубов и другим признакам, включая форму ребер и даже мумифицированные гениталии.

На костях были обнаружены повреждения, которые характерны при развитии злокачественных опухолей. Так, скелет мужчины, который умер в возрасте приблизительно 30 лет, имел следы костных поражений на правой лопатке, плечевой кости, бедрах и позвонках, типичные для метастатической карциномы. Ученые полагают, что он страдал раком яичек. На черепе женщины 20-летнего возраста были выявлены многочисленные повреждения разного размера, возникшие, предположительно, из-за рака шейки матки. Другие случаи включали в себя женщину примерно 50-летнего возраста, умершую от карциномы; мужчину 50-60 лет с ректальным раком, 3-5-летнего ребенка с острой лейкемией (или, что менее вероятно, с нейробластомой) и молодую женщину с раком шейки матки.

По мнению исследователей, наиболее корректным показателем для сравнения распространенности злокачественных заболеваний в прошлом и в настоящее время является риск рака в течение жизни человека (lifetime cancer risk, LTCR). В современных западных странах он составляет приблизительно 50 процентов (500 человек из 1000), а риск смерти от этой болезни — 25 процентов. Такая оценка основана на общем числе новых случаев появления злокачественных опухолей в течение года, а также смертности. В древнем Дахла LTCR составлял 0,5 процента (5 человек из 1000). В то же время эта статистика не учитывает новообразования, не затрагивающие кости.

Тем не менее ученые склонны считать, что среда в современном мире является более канцерогенной, чем в древности. К факторам, способствующим заболеванию, относят курение табака, употребление алкоголя, высокое содержание в пище углеводов и жиров, а также загрязненный воздух.

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