Региональный сосудистый центр открылся в Сергиевом Посаде

Новый областной сосудистый центр начал работу в Сергиевом посаде, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 24 апреля.

«В его состав вошли неврологическое отдаление, отделение неотложной кардиологии, но главное — ангиографическая операционная, предназначенная для проведения экстренных и плановых оперативных вмешательств, в первую очередь у больных с острым инфарктом миокарда», — рассказал Матвеев.

По его словам, стоимость медицинского оборудования для ангиографической операционной составляет 67 миллионов рублей. Средства были выделены из региональной казны, отметил министр.

Матвеев отметил уникальность применяемых в новом центре методов и оборудования. К примеру, ангиография входит в группу самых высокотехнологичных процедур. Она позволяет точно определить место поражения сосуда и провести стентирование, пояснил он.

В новом региональном сосудистом центре в среднем оперируют экстренно от трех до восьми человек, уточняется в сообщении на сайте областного правительства.

В октябре прошлого года губернатор Андрей Воробьев поручил увиливать расходование средств на систему здравоохранения. Так, на оснащение больниц современным оборудованием было выделено пять миллиардов рублей.