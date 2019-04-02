Более 200 медучреждений отремонтируют в Подмосковье

В масштабную программу по ремонту медучреждений вошли свыше 200 подмосковных объектов, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 2 апреля.

«Мы сформировали список приоритетов на 2020-2021 год. У нас получилось 230 объектов предварительно на следующие три года, наша задача — подготовить проектно-сметную документацию, чтобы сразу объявлять аукционы, чтобы уже в этом году начать ремонт», — сказал Матвеев.

Он уточнил, что программа по поручению губернатора будет расширена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев распорядился увеличить финансирование системы здравоохранения. По его инициативе в области реализуется программа капитального ремонта медучреждений. Он неоднократно заявлял, что уровень медицинского обслуживания в регионе должен соответствовать самым высоким стандартам, а качество оказываемых услуг не зависеть от географии.