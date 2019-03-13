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Министр здравоохранения Подмосковья рассказал о взаимодействии с жителями

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Дмитрий Матвеев

Решения по организации работы подмосковных поликлиник и больниц, строительству и ремонту медучреждений принимаются с учетом мнения местных жителей, заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Его слова приводит РИАМО.

«Руководители наших учреждений и представители министерства встречаются с активистами на местах, мы тесно взаимодействуем с главами муниципалитетов, общественными организациями, запускаем опросы по тем или иным вопросам», — сказал Матвеев.

По его словам, специалисты ведомства тщательно изучают пожелания и критику населения. Он подчеркнул, что общественный совет при министерстве не является техническим органом.

В текущем году участники совета планируют обсудить изменения в структуре медучреждений, поставку медикаментов нуждающимся и капермонт медобъектов, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что уровень медицинской помощи в регионе должен стать одним из лучших в стране. По его инициативе были введены программы по улучшению качества жизни медицинских работников.

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