Воробьев рассказал о достижениях ядерной медицины в Подмосковье

Все известные методы лечения онкологических заболеваний используются в подмосковных ПЭТ-центрах — первых в стране концессионных проектах в сфере ядерной медицины. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева, передает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 25 июля, Медведев осмотрел онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе.

«За последнее время мы также серьезно продвинулись в плане создания высокотехнологичной онкопомощи. Это хирургический корпус областного онкодиспансера в Балашихе и два ПЭТ-центра в Балашихе и Подольске», — сказал Воробьев.

Он отметил, что ПЭТ-центры – это первый в стране концессионный проект в сфере ядерной медицины, который реализован в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций. Глава региона подчеркнул, что большая часть медицинских услуг оказывается бесплатно, по системе ОМС.

Ранее Воробьев сообщил, что за последние пять лет в регионе сократилось количество смертей от онкологических заболеваний. Положительная тенденция, по его словам, связана с внедрением трехуровневой системой борьбы с раком. Особое внимание уделяется ранней диагностике, которая была бы невозможна без высокотехнологичного современного оборудования, подчеркнул он.