Подмосковных детей начали лечить с помощью генной инженерии

Генно-инженерные технологии начали применять в Подмосковье при борьбе с астмой у детей, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 21 ноября.

«Генно-инженерные технологии — последнее слово в развитии современной медицины. Такие препараты обладают высокой эффективностью, поскольку нацелены непосредственно на причину заболевания, а не на его последствия», — сказал он.

По его словам, современный способ лечения астмы позволяет маленьким пациентам лучше переносить физические нагрузки, например, подниматься по лестнице. Реже случаются рецидивы, добавил министр. Генно-инженерные препараты также успешно применяются в области аллергологии и иммунологии, рассказал Матвеев.

Указанные технологии применяют в Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД), уточняется в сообщении на сайте областного правительства.

25 июля губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях ядерной медицины в Подмосковье. Ранее он отметил, уровень медицинской помощи в регионе с каждым годом повышается.