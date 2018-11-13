Почти три тысячи жителей Подмосковья пожаловались на медицину

Почти три тысячи подмосковных жителей приняли участие в опросе об актуальных проблемах в сфере здравоохранения, который проводится на портале «Добродел», сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 13 ноября.

«Задача голосования — не просто сбор информации. Для нас эти данные — ориентир в работе. Мы хотим знать мнение жителей о том, какие проблемы в системе здравоохранения региона сегодня доставляют наибольший дискомфорт», — сказал он.

Министр уточнил, что 25 опрошенных жалуются на трудности с записью ко взрослому специалисту. Также поступают сообщения о том, что сложно записать на прием детей, рассказал он. Матвеев напомнил, что голосование продлится до 30 ноября. Его результаты позволят сформировать перечень проблем, требующих первостепенного внимания, добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении финансирования системы здравоохранения. Он неоднократно отмечал, что жители области должны получать только качественную медицинскую помощь. Для этого, по его словам, в первую очередь необходимо решить проблему нехватки узких медицинских специалистов. Также он заверил, что власти сделают все необходимое для сокращения времени ожидания скорой помощи.

