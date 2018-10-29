Власти Подмосковья отчитались о выполнении плана вакцинации

Более двух миллионов жителей Московской области сделали прививку от гриппа, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 29 октября.

«В Московской области свыше 2,3 миллиона человек сделали прививку против гриппа, из них более 705 тысяч — дети. План по вакцинации уже выполнен на 72,7 процента», — сказал министр.

Он напомнил, что прививочная кампания против гриппа стартовала в начале сентября и продлится до 1 декабря. Планируется, что вакцинацию пройдут 3,2 миллиона человек.

По слова Матвеева, сделать прививку можно не только в медучреждениях, но и в выездных мобильных комплексах. «С их помощью уже привито более 126 тысяч человек, из них 31,5 тысяч детей», — уточнил он.

Иммунитет к инфекции после введения вакцины вырабатывается в течение двух недель и сохраняется от 6 до 9 месяцев, добавил Матвеев.