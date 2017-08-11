Почти три миллиона жителей Подмосковья получат прививки от гриппа

Прививочная кампания стартовала в Московской области в пятницу, 11 августа. В общей сложности планируется сделать вакцинацию против гриппа почти трем миллионам человек. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова, передает РИАМО.

«В 2017 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,9 миллиона человек, в том числе порядка 873 тысяч детей», — сказала она.

По словам чиновника, ранее в медучреждения региона была доставлена первая партия вакцин от гриппа для взрослых — всего 972 тысячи доз. До конца августа поступят вакцины для детей.

В 2016 году в Подмосковье против гриппа были привиты более 2,6 миллиона человек.

Вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям, а также работникам сфер образования, обслуживания, транспорта.

В начале февраля в Совфеде предложили давать к основному отпуску три дополнительных дня россиянам, привившимся от гриппа.