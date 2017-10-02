Медведев заинтересовался числом привитых от гриппа министров

Глава правительства России Дмитрий Медведев попросил вице-премьера Ольгу Голодец доложить ему о результатах прививочной кампании, которая стартует в кабмине 5 октября. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 октября.
Голодец призвала коллег пройти вакцинацию от гриппа. «Сама обязательно ее сделаю», — подчеркнула она.
22 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал штрафовать депутатов Госдумы, которые отказались сделать прививки от гриппа и заболели. Политик подчеркнул, что он и его коллегии по фракции прошли вакцинацию. По его мнению, больше всего стоит опасаться так называемого свиного гриппа.
17 сентября министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что начало эпидемии гриппа ожидается в стране в конце осени. В этом году, по данным Минздрава, будет главенствовать штамм A H1N1 («свиной грипп»). В ведомстве вакцинацию называют главным оружием против него.