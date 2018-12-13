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Власти Подмосковья рассказали о работе центра медицины катастроф

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Количество вертолетных площадок для санитарной авиации увеличат в Подмосковье в рамках реализации федерального проекта, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует РИАМО в четверг, 13 декабря.

По его словам, с начала года авиамедицинская бригада совершила 247 вылетов. «Стоимость одного летного часа вертолета составляет 85 тысяч рублей», — уточнил Матвеев.

Министр рассказал, что медперсонал посещают тренинги по работе в чрезвычайных ситуациях, в том числе в ДТП. Во время вызовов врачи взаимодействуют с сотрудниками других медицинских организаций и оперативными службами, добавил он.

В составе центра медицины катастроф Подмосковья работает лаборатория психофизиологического обеспечения, которая проводит тестирование и отбор соискателей при приеме на работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о модернизации региональной службы скорой помощи. По его словам, в скором времени планируется закупка новых современных автомобилей, также будет сокращено время ожидания бригады врачей.

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