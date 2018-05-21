Службу скорой помощи Подмосковья переведут в усиленный режим работы

Подмосковная служба скорой помощи в период проведения ЧМ-2018 по футболу будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 21 мая.

«Всего в период соревнований в регионе будет задействовано порядка 600 автомобилей скорой помощи», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также добавил, что скорая помощь будет дежурить на тренировочных базах и в местах размещения команд-участниц. Кроме того, на месте будут работать сотрудники Центра медицины катастроф.

«Мы понимаем, насколько важно обеспечить возможность оказания скорой и качественной медицинской помощи во время соревнований такого уровня как спортсменам, так и болельщикам. Сотрудники бригад будут готовы оказать медицинскую помощь всем обратившимся, в том числе, в нестандартных ситуациях, — заключил министр.

5 апреля Дмитрий Марков рассказал, что за последние три года скорая помощь стала приезжать быстрее на 10-15 процентов. В 2017 году в более 96 процентах случаев медпомощь доезжала до больного в течение 20 минут.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России. В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.