Власти Подмосковья рассказали о получателях губернаторской доплаты

Губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей ежемесячно получают более 2,6 тысячи подмосковных врачей, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 23 апреля.

«Для получения данной надбавки специалист должен соответствовать ряду критериев, в частности, врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке. (...) Также нужно выполнять ключевые показатели эффективности», — рассказал Матвеев.

Он отметил, что на выплаты из городской казны за первый квартал текущего года было направлено порядка 214 миллионов рублей.

Министр напомнил, что для медицинских работников в области предусмотрены различные социальные бонусы. Так, по его словам, большой популярностью пользуются программы социальной ипотеки и «Земский доктор».

В апреле прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева для участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики была введена ежемесячная доплата к зарплате. Глава региона отметил, что эта мера должна способствовать решению проблемы нехватки узких специалистов.