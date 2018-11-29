Власти Подмосковья отчитались о трудоустройстве терапевтов и педиатров

Более 390 участковых терапевтов и педиатров трудоустроили в медицинские учреждения Московской области с начала года, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 29 ноября.

«Привлечение квалифицированных специалистов для работы в Подмосковье является первостепенной задачей», — сказал Матвеев.

По его словам, ведомство должно обеспечить медучреждения области высококвалифицированными специалистами первичного звена. Он отметил, что власти разрабатывают различные программы помощи медицинским сотрудникам. Так, в апреле для участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики была введена ежемесячная доплата к зарплате. Максимальный размер выплаты — 32 тысячи рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос нехватки узких медицинских специалистов. Он подчеркнул, что жители должны быть уверены в качестве получаемых медицинских услуг, а медперсонал — в достойной оплате труда. Второй год по его инициативе реализуется программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем.

10 сентября сообщалось, что программой «Земский доктор» в Подмосковье воспользовались более 130 врачей. Тогда в правительстве отметили, что работа в селах привлекает все больше людей.