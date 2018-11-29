Травмоцентры Подмосковья оснастят современным оборудованием

Подмосковные травмоцентры модернизируют, что позволит улучшить оказание медицинской помощи и снизить смертность в результате ДТП, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует РИАМО в четверг, 29 ноября.

Он уточнил, что в учреждениях первого, второго и третьего уровней заменят все устаревшее оборудование, на эти цели будет выделено более 214 миллионов рублей.

Кроме того, с целью улучшения маршрутизации пострадавших в ДТП с тяжелыми повреждениями планируется создание нейрохирургических отделений в травмоцентрах первого уровня в Красногорске, Одинцове, Химках и Наро-Фоминске, рассказал министр. Матвеев также проинформировал, что в ряде травмоцентрах будут организованы нейрохирургические койки.

Сегодня в области насчитывается 44 травмоцентра трех уровней. Они оказывают круглосуточно медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, говорится на сайте областного правительства.

12 ноября губернатор Мособласти Андрей Воробьев заявил, что в регионе проведена большая работа по снижению смертности на дорогах. По его словам, больших результатов удалось добиться после установки передвижных и стационарных камер. Немаловажную роль играет состояние дорожного полотна, власти уделяют этому вопросу пристальное внимание, заверил глава региона.