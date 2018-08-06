Власти Подмосковья отчитались о ликвидации дорожных ям

Подмосковные дорожные службы ликвидировали более 224 тысяч ям на региональных и муниципальных дорогах с начала года. Об этом говорится на сайте областного правительства в понедельник, 6 августа.

«Дорожные службы области ведут активную работу по ликвидации ям. (...) В настоящий момент на региональных дорогах отремонтировано более 154 тысячи ям, еще 70 тысяч устранили на муниципальной сети. Еженедельно на дорогах региона устраняется более 5 тысяч ям», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Он подчеркнул, что все ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Соблюдение сроков отслеживается через специальную автоматизированную программу. Качество работы строителей оценивают дорожные инспекторы. «В настоящее время Служба инспекции дорог провела проверку в 28 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

Тресков также добавил, что завершение ямочного ремонта дорожники обязаны подтверждать через программу, в том числе при помощи видео материалов. В настоящее время высокие темпы работ демонстрирует Балашиха.

3 августа губернатор области Андрей Воробьев отметил высокое качество дорог в Подмосковье. Он подчеркнул, что у региона есть средства на развитие дорожной инфраструктуры.