Власти Подмосковья отчитались о ремонте дорог

Более половины программы по ремонту дорожного полотна выполнено в Московской области с начала года, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 3 июля.

«Ремонтные работы на дорогах Подмосковья ведутся с опережением графика. Производственные комплексы Мосавтодора и подрядные организации заменили дорожное покрытие на 298 участках региональных дорог, что составляет 72 процента от плана ремонта. Еще 667 объектов отремонтировано на муниципальной дорожной сети или 28 процентов от плана работ. Протяженность отремонтированных участков составляет 1645 километров», — сказал Тресков.

Наибольший объем работ на автодорогах выполнен в Дмитровском районе, отметил он. Министр также добавил, что после завершения работ непосредственно с дорожным полотном, дорожные службы займутся укреплением обочин.

Всего до конца августа планируется привести в порядок более трех тысяч километров автодорог. Ремонтные работы контролируются через специальную автоматизированную информационную программу – Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой работают подрядчики, ответственные за ремонт дорог в муниципалитетах и представители областного минтранса, отмечается в сообщении.

5 июня сообщалось, что власти Москвы предоставят в бюджет Подмосковья 3,3 миллиарда рублей на проведение капитального ремонта дорог, примыкающих к садовым некоммерческим товариществам (СНТ).

